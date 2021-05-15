啟德大型樓盤陸續入伙　人口料增至7萬　交通卻未完善

啟德各大新樓盤將於今年第3及第4季陸續入伙，惟人口漸多、交通配套卻仍未完善，現時港鐵啟德站不能觸及新樓盤位置，巴士小巴亦未有路線深入區內。從新樓盤步行到最近的港鐵站需時20分鐘，區內行人路缺乏遮蔭，大熱天時趕上班上學猶如太陽乾煎，有區議員批評政府應預先加強該區交通配套，而非等居民入住後才逐步發展，根本來不及讓新居民使用各項交通設施。

靠近沐泰街旁的啟德新樓盤即將迎接居民入伙，預計啟德人口將升至逾7萬人，然而，這些新樓盤的交通配套極為不足，政府早前構思的九龍東單軌高架鐵路最終胎死腹中，後決定改用「多元組合」方式，於啟德區建立環保連接系統。九龍城區區議員張景勛表示，早年因政府打算興建單軌鐵路，許多居民為此買入新盤，現時「煞停」項目，質疑發展其他交通工具是否能取代單軌鐵路，強調政府理應加強其他交通系統。

從新樓盤位於沐泰街、承啓道，跨越啟德河一帶，步行至最近的港鐵啟德站需時足足20分鐘，而啟德站的港鐵班次疏落，附近亦沒有小巴或巴士足夠深入至沐泰街方便居民上落，恐怕居民入伙後便會誤覺「中伏」。

鄰近香港兒童醫院的兒童遊樂場近期因網絡宣傳，人氣大增，加上未來區內亦會有新醫院啟用，為配合人流量，城巴指將擴展服務範圍，早前亦拓展20A路線，方便居民直達何文田及油麻地等地，為配合政府環保連接系統發展，亦把22M號線全線改用電動巴士，並於啟德郵輪碼頭興建電巴充電站。