尖沙咀卡拉OK涉違規經營　24人被票控

尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室，昨晚(14日)巡查區內食肆、酒吧、夜總會及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員發現一間位於加拿分道的娛樂場所內有13男9女的顧客(20至46歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限。另外，一名44歲男負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），執法人員將向該名男負責人發出傳票，並向其他顧客發出定額罰款通知書。

行動中，一名25歲男子沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），將向他發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中有經營者無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動，惟有關情況不斷發生，犯禁場所冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。