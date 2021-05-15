非法魚檔冚完又開　海鮮席地恐惹毒害

非法魚檔遍地開花，將軍澳一檔曾被掃蕩的海邊魚檔近日死灰復燃，每日下午準時開檔，聲稱專賣自捕海鮮，惟東網連日追蹤卻發現檔主以貨車運送批發市場的剩魚到場，大量市民光顧，遺下垃圾及魚腥膠袋污染環境；屯門有地攤擺賣來歷不明海鮮，商販主動推銷亦獲市民搶購。議員直言非法魚檔對持牌商戶造成不公，不但存在食物安全風險，也恐因人群聚集衍生播疫風險，促加強打擊。

將軍澳灣畔徑每天下午都熱鬧非常，眾多市民倚在岸邊欄杆前，光顧一個漁船地攤，中年檔主忙着向顧客推銷聲稱親自從海上捕獲的海鮮，由每條售價30元的廉價鯧魚至200多元的石斑都有，較市價便宜約兩至三成，吸引大批市民圍觀，亦有人爭相購買，檔主忙得不可開交，粗略估計一小時收入過千元。

這個海邊魚檔並非首現，去年10月亦曾被地區人士踢爆無牌經營，食環署曾展開掃蕩行動，當時充公大量活魚。然而，該魚檔近期再現，記者目擊檔主由貨車上運送大批活魚到地攤，並連日追蹤其賣魚日程。早上9時多，貨車會先到觀塘魚類批發市場取海鮮，之後駛往黃大仙、荃灣及長沙灣等地落貨，至下午3時多，將貨車駛回將軍澳停泊在灣畔徑對出的迴旋處附近，再用手推車將一個載滿海鮮的大型膠桶，推至灣畔徑販賣。街坊都十分捧場，更有人即場向他預訂海鮮，惟卻令海堤遺下不少魚鱗及垃圾，預先劏好的魚堆在一個發泡膠箱中，食物安全成疑，亦影響環境衞生。

記者在屯門青山灣海濱長廊一帶，亦發現至少4個疑似無牌魚檔，在長廊入口處，有人將盛滿水的發泡膠箱放在地上或手推車上，箱內有蟹有魚，有魚販向記者推銷，聲稱海鮮是自己捕撈的，未幾已有女士購買數條魚，即場現金交收。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第83B條，除非領有該署簽發的小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違例者會被檢控，最高可被判罰款10,000元及監禁6個月；根據《食物業規例》第30(1)(a)條，除非獲得署長書面准許，否則任何人不得出售限制出售的食物，例如鮮魚，違例者會被檢控，最高可被判罰款50,000元及監禁6個月。

西貢區議員方國珊直指，自去年以來接獲大量市民及附近魚販投訴，情況不但造成食物安全問題，也會打擊其他持牌商戶，對他們不公，加上疫情下經常有大量人群聚集，又有人沒有戴口罩，恐會衍生播疫問題，促執法部門加強巡查。議員何俊賢亦指，食環署應秉公執法並加強教育，以改善問題。食環署發言人指，過去一年該署接獲有關將軍澳及屯門涉及非法販賣魚類海產的投訴，數字分別為34宗及3宗，展開共10次突擊行動，及聯同相關部門執行共30次聯合行動，分別拘捕2人及1人，該署會繼續密切監察，並採取適當行動。