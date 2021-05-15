掃蕩新蒲崗工廈無牌樓上吧 拘兩負責人及兩酒客

警方東九龍總區刑事部聯同機動部隊，昨晚(14日)展開代號「勇爵」的反罪惡行動。警員根據線報及經深入調查後，突擊搜查新蒲崗大友街2至4號一工廈單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。

行動中，一名21歲酒吧男負責人和一名19歲酒吧女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

另外，該單位內一名22歲男子和一名23歲女子，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們和另外3男3女(20至25歲)，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。