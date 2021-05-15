東方日報A1：凍結黎智英名下壹傳媒資產　《蘋果日報》末路

於1990年成立的壹傳媒是非多多，先後捲入違反國家安全、欺詐等指控而受到調查，其創立人黎智英上月亦因兩宗非法集結案被判囚共14個月，現時在赤柱監獄服刑中，昨日更迎來黑色星期五！本港保安局局長宣布，根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》（港區國安法），凍結壹傳媒黎智英持有的逾71%壹傳媒股份，估計涉資超過3億元，另有相關銀行資產被凍結，當局同時去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣，有分析指，凍結資產通知將令香港《蘋果日報》資金鏈瀕斷裂。而壹傳媒旗下的台灣《蘋果日報》，昨日亦宣布於下周二（18日）便會停刊，估計326名員工將被遣散。

壹傳媒高層則表示，凍結黎智英資產一事絕不影響其集團資金及運作。保安局發言人昨指出，警務處國家安全處於去年12月11日起訴黎智英「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並於今年4月16日加控黎智英兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。《港區國安法》第43條規定，特區政府警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取的各種措施，並授權香港特區行政長官會同香港特別行政區維護國家安全委員會（國安委）為採取第43條所規定的措施制訂相關實施細則。

根據《實施細則》附表3第3（1）條，保安局局長如有合理因由懷疑涉案的財產會被調離香港，可在通知內指示警務人員可為防止該財產被調離香港而檢取該財產。

因此，保安局局長發出凍結財產的書面通知，凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司之股份，及其擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產，據了解，黎智英持有壹傳媒71.26%股份，按昨日收市價0.186計算，黎持有的18.7億股壹傳媒，價值3.49億元。鑑於保安局局長已發出凍結資產通知，當局同時去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。

據當局指出，《實施細則》可行使為搜證而搜查有關地方、限制受調查的人離開香港、凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關財產、移除危害國家安全的訊息及要求協助、向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料、進行截取通訊及秘密監察的授權申請及提供資料和提交物料。

壹傳媒黎智英在香港的資產被凍結，資金鏈已陷乾塘危機。而早前求售不果的台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》），昨更宣布下周一（17日）出版最後一次報紙後，翌日（18日）起停刊。《台蘋》社長陳裕鑫同日亦發信給員工，宣布已向行政總裁表示，即日起辭去董事、《台蘋》社長、紙媒總編輯的職位，並將自己列入被資遣名單。《台蘋》目前801名員工，今次停刊將裁減326人，當中包括從事紙本工作的文字編輯、美術編輯及印務人員。

《台蘋》發出聲明指，公司因媒體環境改變，營運上虧損持續，在非常不得已的情況下作出上述決定，並將集中資源發展台灣《蘋果新聞網》。陳裕鑫在其信中向員工致歉，《台蘋》將會在下周日（16日）前通知相關被遣散的員工，並依照勞基法辦理及支付員工應得的遣散費。

壹傳媒早前披露，考慮出售《台蘋》若干業務，其後公布經考慮買方表明的要約後，董事認為按照買方表明的條件進行建議出售，並不符合利益。因此，已於4月28日與買方簽署了有關諒解備忘錄的終止通知。

議員葛珮帆認為，保安局局長凍結黎智英財產，可避免有人轉移資金，做法合法、合情、合理。她認為，黎智英一直以來涉勾結外國勢力，漢奸行為人所共知，還押期間已累積多宗案件候審，正所謂作惡多端，多行不義必自斃。

而由黎智英創立的壹傳媒多年來經常以假新聞、偏頗失實的報道不斷抹黑中國及香港，煽動仇恨，用心極其險惡，政府應該徹查壹傳媒集團，若香港《蘋果日報》觸犯《刑事罪行條例》或國安法法例，應嚴格執法。

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