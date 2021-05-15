醫管局僅3成員工接種　未打針須每周一檢　高拔陞否認措施為谷針

本港新冠疫情未平，醫護人員接種疫苗比率一直被指偏低，醫管局主席范鴻齡今早(15日)在電台節目表示，醫管局目前約有2.4萬員工已打針，僅佔全職人數3成，他認為香港疫苗供應的情況已經比外國好很多，能夠按照藥廠指引為市民接種。

醫管局亦要求轄下約6.5萬名需接觸病人的前線員工，每周進行一次自我新冠病毒快速抗原測試，但若完成接種2劑新冠疫苗逾14日則可獲豁免。醫管局行政總裁高拔陞否認此舉是「谷針」，又指當局會為員工安排車輛接載到接種中心，亦正組織隊伍到醫院為員工接種，同事接種疫苗後也可有半日休假，認為已盡量方便及鼓勵員工接種。

高承認，目前香港接種疫苗情況較慢，可能和現時疫情無太迫切有關，而他重申科學數據已清楚顯示疫苗效用，如果到疫情惡化才接種疫苗，可能都未能趕及產生保護力。

另外，他提到8間療養醫院已放寬探訪，暫時流程暢順，當局會總結有關經驗，到本月尾如果疫情穩定，希望可再逐步開放探訪，讓更多患者親友恢復探訪。