宣誓條例涵蓋區議員　政界稱落實後須考慮是否有修訂空間

立法會通過公職人員宣誓條例草案，所有現職區議員最快下月會獲安排宣誓。條例涵蓋立法會議員及區議員等由選舉產生的公職人員。議員梁志祥今早(15日)在電台節目表示，條例列明正負面清單令公職人員更清楚應做及不應做的行為。他認為，若相關議員透過阻礙開會等行為損害香港利益，對違反誓言的議員作出懲罰及解除職務「合情合理」，並指有關懲處不會癱瘓議會，只是不再讓他們做「不當的事」。他又指，條例落實後的具體情況仍要觀察，屆時再考慮是否要作出修訂，否則將是「不切實際」。梁續指，目前還押的區議員亦應有宣誓的權利，相信民政局會通知所有區議員宣誓。

至於若有議員因此而被「DQ」(取消資格)，是否要舉行補選，他指要視乎議會完整性，若只涉及數名議員，並不會影響議會運作，不舉行補選是其中一個選擇，加上補選複雜而存在很多變數，希望政府作兩手準備。

民主黨主席羅健熙則認為，條例列出的違誓「負面清單」中，例如「作出損害香港整體利益的行為」、「尋求外國政府或組織干預特區事務」，而部分條文「語焉不詳」、意義不清及有不同解讀方式，敦促當局應該寫得更清楚。羅稱難以估計條例會否引起「DQ潮」，即使有區議員被DQ亦不至於影響地區工作，惟他亦承認有關問題取決於政府，建議政府安排補選選出民意代表。

羅又質疑，條例規定律政司若懷疑有議員違反誓言，可提出法律程序即時暫停其職務直至法庭有最終決定，而議會本身已有機制處理，形容新措施奇怪，亦不符合本港「無罪推定」原則。