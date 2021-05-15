壹傳媒黎智英資產被凍結　李柱銘偕何俊仁探監商對策

壹傳媒黎智英官司纏身，當中包括前年8月18日及8月31日的兩宗未經批准集結案，上月16日被判囚14個月，又被控欺詐罪及違反《港區國安法》等。保安局昨日(14日)運用《國家安全法》第43條凍結黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。今日(15日)早上，民主黨創黨主席李柱銘及前主席何俊仁急急到赤柱監獄探監商量對策。

上午9時許，李柱銘及何俊仁乘七人車到達赤柱監獄。被問及探望何人，何俊仁表示，除了黎智英，也盡量探望其他被囚的民主派人士。李柱銘和何俊仁在8.18案中分別被判監11個月和1年，獲准緩刑兩年。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，其中前議員陳志全的友人8時半左右到達赤柱監獄，逗留約2小時後離開。