義工自發執海岸垃圾　食環外判拒接收：要自己搵車運走

保護環境你我有責，但原來食環署「唔係咁諗」。有義工團體向東網投訴指，周四(13日)曾到西貢相思灣一帶清理海岸垃圾，正打算將辛苦收集得來的垃圾放進食環署垃圾桶時，竟遭外判清潔工阻撓，更指「你哋嘅垃圾，你哋自己搵車運走」。東網正向食環署查詢回應。

成立約3年的義工團體「上山下海執垃圾 GoGo Clean Up」，由一班志同道合的市民組成，自發到郊外清潔垃圾，最高紀錄曾收集逾100袋垃圾。周四下午，行動小隊一行4人在相思灣一帶清潔海岸，收集到共20袋垃圾袋，包括魚網、膠樽、拳套、對講機，垃圾中暗藏不少魚鈎，隨時令人受傷。

義工遂利用獨木舟將收集到垃圾，由另一邊海岸，運往相思灣食環署的垃圾桶位置，並遇上一隊約十多人的食環署外判清潔工。團體指，清潔工察覺到義工將垃圾放入垃圾桶時，隨即試圖制止，聲言該處的垃圾桶只給予附近村民使用，其他市民並不可用。

團體遂向他們解釋是義工團隊，自發清潔海岸，亦不時有與食環署、環保署聯絡，收拾完畢後會通知相關部門安排接手，惟該批外判清潔工竟惡言相向，兇神惡煞地說﹕「你哋嘅垃圾，你哋自己自己搵車運走」，又要求團體提供與政府部門聯絡的文件及批文。

團體成員冼先生當日與外判清潔工爭辯，談起事件時仍相當「激氣」。他指市民無償到清潔環境是出自保護環境之心，不明白為何反被惡意阻撓。他強調，義工是合法使用垃圾桶，直言如有違法，大可報警處理。

他又指，團體成立至今已進行逾2,000次清潔行動，未曾試過發生上述事情，質疑是有人不滿清潔行動令其工作量增多，「平時執一兩袋(垃圾)、打張卡就算。」