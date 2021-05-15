現金回贈利誘申請信用卡　5大學生遭騙6萬元　警拘1男子

警方日前接獲報案，5名大學生(19-21歲)報稱早前透過朋友認識1名男子，對方自稱為信用卡公司推銷員，可以協助大學生申請信用卡，並可獲得一筆即時現金回贈。5名事主不疑有詐，於去年6月在男子陪同下前往信用卡中心開設信用卡。

事主完成手續後即時獲批信用卡，並同時透過轉帳及現金分別獲得2千至3千港元的回贈，此時，男子聲稱需要事主提供身份證明副本及信用卡中心提供的驗證碼以作紀錄。惟事主其後接到信用卡公司通知，指其信用卡戶口分別有一筆1萬至1萬5千港元的現金透支，眾人於是聯絡該名男子。

據了解，對方稱自己會負責清還該筆款項，着事主毋須擔心。至今年4月尾，眾事主與男子失去聯絡，加上透支款項一直未有還清，始懷疑自己受騙於是報警。

荃灣警區刑事調查隊督察袁兆基指，5名報案的受害人一共損失6萬港元，警方調查後迅速鎖定騙徒身份，並於昨晨(14日)約10時展開行動，在其馬鞍山寓所單位內拘捕該名21歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他報稱為金融從業員，目前正被扣留調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊繼續跟進，初步相信案件不涉及集團式犯案。

袁續指，坊間「搵快錢」的陷阱變化萬千，今次為首次有騙徒以現金回贈形式利誘受害人，從而騙取其個人資料及銀行資料，呼籲市民要加倍警惕，如有懷疑應盡快向警方求助。