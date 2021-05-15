照顧者壓力爆煲　團體憂現倫常悲劇　促政府增建長者院舍

近年常現照顧者壓力爆煲慘劇，老人權益促進會外務副主席藍宇喬今(15日)在電台節目表示，目前安老院舍供求失衡，不少舍友及家人但求有一宿位照顧，很多時即使遇上問題都會啞忍，令劣質院舍亦能生存，而政府在監察方面，由於牌照、管理部門人手短缺，未必能快速及全面跟進，因此出現「一雞死一雞鳴」的現象。

藍表示，本港院舍質素雖不至從沒改善，但供求沒重大變化的情況下，政府暫無法根治問題。她認為，若要徹底解決狀況，重點不只在於政府的監察，而是在於用家要較積極地監察和提出訴求。她指，若政府願每年大力增加院舍及社區照顧的名額，輪候人數減少，院舍自然要較着力迎客、留客，照顧客人的真正需求。

她又提到，不少長者情願等候近4倍時間，都不願入住私營者經營的服務。她解釋，入住院舍是24小時照顧，而院舍不是可隨便進入的地方，惟院舍的拙劣質素時有聽聞，要建立信任並非朝夕的事，家人及照顧者情願「捱等」，也不想將自己家人送到「虎口」。

藍指，香港有日間照顧者服務，但服務未算完全普及，大眾並不完全知道可尋求協助，而這些服務在資源上亦不算充足，除一般社區教育式的推廣、課程及借用輪椅等物資外，很少有預警式的個案發掘及跟進。她指，社區關顧及支援極為需要，讓服務提供者與照顧者多商議，解決困難。