多區檢測站拍烏蠅僅維園排長龍　外傭轟港府靠罰款逼驗毒

政府今日(15日)在各區設有多個檢測站為外傭檢測，其中維多利亞公園檢測站上午有約80名外傭排隊，中環遮打花園及愛丁堡廣場檢測站則「拍烏蠅」，反映當局未有考慮各檢測站的人流，造成資源錯配問題。有外傭對需要多次檢測感到不滿，直言感到被歧視；亦有外傭坦言做檢測，以免被罰款。

因應有外傭確診變種病毒引爆全城恐慌，港府早前要求全港37萬外傭強制檢測，更揚言收緊外傭工作簽證批發，要求接種新冠疫苗，觸發民間反彈情緒，港府早前「跪低」撤回打針規定後，仍要求外傭須進行第二輪強檢。

東網記者今早10時到維園檢測站巡視，發現有約80名外傭在場等候檢測，現場則有1輛流動檢測車及4個檢測站投入服務。來自印尼的外傭Eka表示，因應政府要求，今次是第三次檢測，雖然檢測過程並不麻煩，但對於政府強制外傭多次檢測感到不滿，直言有更多勞工播疫風險比外傭大，有關安排歧視外傭。外傭Tari同樣第三次做檢測，直言接受強檢皆因害怕被罰款。

同樣來自印尼的外傭Ayu則稱，對打疫苗感到抗拒，就算政府強迫接種亦不會就範，故對政府撤回強制外傭接種疫苗的決定感到歡迎。

至於中環遮打花園及愛丁堡廣場檢測站則人流欠奉，愛丁堡廣場檢測站僅有數人排隊輪候，個別為外傭。遮打花園檢測站無人排隊，有外傭到場毋須等候便能檢測。