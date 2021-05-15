美孚九華徑燒烤場涉無牌經營　食署聯同警方突擊執法拘1人

燒烤是不少市民喜愛的聚會活動，惟本港有多個大型燒烤場被揭無牌經營。食物環境衞生署昨晚(14日)與警方採取聯合突擊行動，在美孚九華徑打擊無牌經營的燒烤場。行動中，食環署拘捕1人，就涉嫌在一個燒烤場內經營無牌食肆展開檢控程序，並檢取相關工具及共38公斤燒烤食品。由本年1月至今，食環署人員向九華徑經營無牌食物業的燒烤場負責人共提出23宗檢控，包括13宗拘控。

食環署表示，根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。此外，若餐飲業務負責人違反《規例》，一經定罪，最高亦可被罰款5萬港元及監禁6個月。食環署強調會繼續在全港各區餐飲處所加強巡查，並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低新冠肺炎在食物處所傳播的風險。

食環署早前在3月26日與警方的聯合突擊行動中，拘捕2人在九華徑兩個燒烤場內經營無牌食肆，其中1人同時違反《規例》中餐飲處所內不得有多於4人同坐一桌的規定。該名被告於本月12日在九龍城裁判法院被裁定罪成，因經營無牌食肆被判處罰款3萬港元及監禁4星期，另就違反《規例》的規定則被判罰款1萬港元及監禁4星期，兩罪刑期同期執行。