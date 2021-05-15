警破跨國詐騙洗黑錢集團　涉款逾2400萬拘主腦夫婦等11人

警方毒品調查科財富調查組經深入調查後，昨日(14日)針對一個跨國詐騙及洗黑錢集團展開搜查行動，在全港拘捕主腦夫婦在內共11人。根據警方調查所得，集團利用多種方式誘騙受害人，再利用傀儡戶口轉帳騙款，目前所知的15名受害人共被榨取830萬港元，相信仍有其他受害人未報案求助。警方已經凍結集團銀行戶口內約2,450萬港元的犯罪得益，正追查其餘涉及案件。

在去年10月至今年2月期間，9男6女受害人(18至90歲)分別墮入網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案圈套，他們均聽從騙徒指示，將款項存入對方指定的傀儡戶口，集團再將騙款轉帳至相信屬集團主腦夫婦的銀行戶口，合計涉款約830萬港元。受害人當中有8名外地人士，其中最高一宗為誤信電話詐騙，損失近231萬港元。

警方經情報分析及部署後，昨日突擊搜查港九新界多個地方，以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及串謀洗黑錢罪6男5女(22歲至57歲)，當中包括50歲無業主腦，負責收取騙款、報稱家庭主婦的51歲主腦妻子，以及專門招募傀儡和收買銀行戶口的25歲運輸男工，其餘9人則是開設銀行戶口出借或以數千港元賣予集團作洗黑錢之用，分別報任送貨員、保安員、廚師和學生等，估計是因為經濟困難而參與犯案。

財富調查組署理警司張恒暉指出，警方在被捕人士的住所搜出大量銀行卡及銀行文件，當中該些銀行卡便是用以收取騙款，而除了上述15名受害人外，集團亦有收取其他受害人的騙款，警方目前已凍結2,450萬港元的犯罪得益，正積極追查主腦夫婦戶口款項所涉及的案件。

警方提醒市民提高警覺，以免墮入各類型騙案招致損失，如有懷疑，可致電防騙易熱線查詢。另外，市民勿因「搵快錢」而將銀行戶口輕易借給朋友或其他不知名人士，否則可能干犯洗黑錢罪，洗黑錢屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監14年及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。