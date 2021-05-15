調查指年輕人借打機逃避現實　宜加強親子溝通了解心理需要

新冠肺炎疫情下，對不少青少年而言，打機也成了新常態的一部分。香港基督教服務處今日(15日)發表問卷調查結果，發現逾半受訪中小學生表示，打機是逃避現實生活不快的方式。組織表示，打機只是表面徵狀，實際上是青少年滿足心理需要的方式，尤其是前路較為迷惘的年輕人，建議政府增撥資源提供支援服務，家長也應該加強與子女的溝通。

香港基督教服務處今年2月至3月以網上問卷方式，訪問了2020名中小學生及 1,140名中小學生的家長。結果顯示，中小學生中，超過50%表示疫情期間多了時間打機，而且年級愈高，情況愈普遍，其中超過70%受訪者表示打機為了減壓及消磨時間，65%認為自己打機表現出色，50.5%認同打機是逃避現實生活的方式。家長方面，調查也反映大部分家長不了解子女打機背後的需要。

香港基督教服務處「網開新一面」網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇表示，青少年沉溺打機只是表面徵狀，成長路上，打機是滿足心理需要的方式。而疫情會驅使本身對前路較為迷惘的年輕人，進一步投入打機。

鄧建議，政府增撥資源，為青少年及家長提供適切支援服務，並加強大眾對打機行為的理解。 他又鼓勵家長不要只專注於子女打機時間的長短，而是透過溝通，明白子女打機背後的需要。 青少年遇到不快時，也可以找朋友傾談及學習新技能，發掘潛能，而非沉迷打機。