尖沙咀日本餐廳刺身驚現曱甴　經理以提子酒作補償被拒

女子在尖沙咀一家日本餐廳用膳時，發現刺身上有一隻曱甴，她向餐廳經理反映，但對方態度欠佳，僅稱會送一枝提子酒作補償，甚至反問女子是不是食剩該幾塊刺身才發現「小強」。涉事餐廳經理則稱已向客人道歉，事後亦已大清潔及消毒。東網正就事件向食物環境衞生署查詢。

一名女子周三(12日)在facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指周二在尖沙咀一間日本餐廳用膳，當快要吃光一整盤刺身，她夾起僅剩的其中一片三文魚刺身時，驚覺該刺身上有一隻細小的曱甴。她立即與餐廳經理理論，要求全單免費，惟經理拒絕，僅拿出一枝提子酒補償，更稱「唔要的話就乜都冇」，事主拒絕接受。

事主上傳圖片，可見三文魚上有一隻細小的曱甴，而碟中還有其他刺身和兩隻蟹腳。事件引起網民熱烈討論，有人批評該餐廳水準下降，亦有人笑言是「屍體發現案」。不少人好奇事主為何不向食環署投訴，她則稱：「費事搞大件事，不過大家都話要報。」

東網致電涉事餐廳查詢，經理認為事件或是員工不小心所致，事發時他與顧客協調，立即安撫客人及道歉，亦提出可以送酒作補償，但客人拒絕。他又稱，該名客人並沒有要求免單，亦沒有提出其他要求，若客人要求合理，該店會盡量配合。