場外投注站六合彩服務重開　市民特地到場揚言加碼

新冠肺炎疫情稍緩，賽馬會指經審慎考慮運作情況及顧客需求等因素後，決定場外投注站的六合彩投注服務於今日(15日)起恢復運作。賽馬會表示，場外投注站會繼續實施嚴格的公共衞生措施，如體溫檢查、口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。另外，為避免場外投注站因額外人流而帶來公共衞生風險，場外投注站將於六合彩攪珠日開放至晚上9時15分，以及不會直播六合彩攪珠。

東網記者今日到位於馬鞍山恒安邨的賽馬會場外投注站視察，發現人流不算多，但大部分入場人士均是為買六合彩而來。有因六合彩場外投注重開而特地到場的市民表示，知悉重開後親身到現場劃數字買六合彩較有真實感，一直對場外投注站重開非常期待，又稱「小注怡神、小賭怡情」，現場投注可使投注意欲加大，因用網上及電話投注有難度。

市民曾先生得悉六合彩場外投注服務重開後喜上眉梢，更熱切表示「會日日到場、買多幾注！」，因疫情導致早前無法外出投注，久困家中漸覺無聊，現時六合彩場外投注重開使他「可輕鬆一吓」，街坊們也有娛樂，加上親身投注氣氛較獨自用網上或電話投注更熱鬧，投注金額也會「加碼」 至最少200港元。

黃先生則表示因現場投注更方便、更有真實感，今日特地到場，由於他不懂使用網上及電話投注，直言「較麻煩、信不過」，故關閉場外投注站期間一直未有買六合彩，現在重開將買10期六合彩，即100港元左右，又表示「小注怡神、小賭怡情」，對六合彩場外投注重開期待已久。

麥先生則表示疫情關係「成年無買」，因覺網上投注麻煩、擔心「揀錯冧把(number)」，認為現場親身劃數字較方便。又稱雖然疫情稍為緩和，但仍擔心在馬會裏人群聚集會有染疫風險，會盡量於場內保持社交距離，「如人多時等其他人買完(六合彩)再排隊買」，避免染疫後牽連家人。