部分國際學校獲優先恢復全日面授課　家長質疑罔顧學生安全

教育局5月11日宣布，全港學校可於5月24日全面恢復半日面授課，不過有國際學校獲教育局批准，於同日恢復全日面授課。今日(15日)有家長向東網反映不滿，認為是罔顧學生安全，且有歧視本地學校之嫌，更質疑政府未有公布有關安排，隱瞞公眾。

香港澳洲國際學校學生家長向東網稱，教育局於5月11日宣布全港可於5月24日恢復半日課堂後，校方翌日發通告，指教育局去年9月起，允許空間較大及配備飯堂的個別學校恢復全日課堂，以及讓學生在校內用膳，而校方將於5月24日起採用該安排。小學部將於下午3時放學，中學部將於3時30分放學。通告又着家長為子女安排校巴及午膳。

家長表示曾多次致電教育局人員要求解釋事件，對方只稱有關安排是內部指引，其中一個批核準則就是有飯堂。家長質疑，教師難以確保學生午膳期間完全保持距離，又認為此舉等同歧視本地學校，「國際學校不代表大，本地學校也不代表不夠空間！」她最不滿教育局隱瞞公眾，罔顧衞生專家建議和學生安全，更何況近月有多間學校爆發上呼吸道感染，需要強制檢測。

東網正向教育局及該校查詢。至於另一國際學校，英基國際學校協會則未有直接回應會否作出同樣安排，只表示學生和職員的健康和安全是首要考慮。校方會一直與教育局緊密合作，確保學校在遵守所有健康安全措施的情況下運作。