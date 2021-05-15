漢師幼稚園爆疫停課14天　居民感憂心斥政府通報太慢

本港今日（15日）新增3宗新冠病毒確診，包括1宗本地源頭不明個案及2宗輸入個案，而該名源頭不明確診個案患者為4歲男童，就讀何文田漢師幼稚園(龍總)。該校表示，染疫的學童並未進行合班活動，而全校16名學生、10名教職員及相關人士，會根據衞生防護中心指示入住九龍市區內1間檢疫酒店隔離14日，學校亦即日起停課14天至5月29日。

漢師幼稚園(龍總)發言人鄭啟然指，該校於昨晚（14日）8時許，接獲衞生防護中心通知，指園內有1名學生確診新冠肺炎，源頭不明，其最後上課日為5月12日。男童現於醫院留醫，已經退燒，情況穩定。班主任亦於昨日進行檢測，結果呈陰性。校方已於今天聘請清潔公司到幼稚園，進行醫療級深層消毒工作。

有附近居民對幼稚園出現確診個案表示擔心，謝先生指政府的通報措施太慢，又稱出現確診個案後，出入時會做好防疫措施。另外曾女士指出現確診個案後，會更加注重個人衞生，並希望政府在當區加強清潔活動。