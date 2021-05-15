彌敦道戰前舊樓獲准拆卸　學者指單幢轉角樓美學質素高

再有歷史建築面臨清拆命運！獲評為三級歷史建築的彌敦道190號戰前舊樓，有傳擬被業主全幢清拆。有區議員於社交媒體發文表示，「關注彌敦道190號的三級歷史建築古蹟面臨拆卸危機」，並附上屋宇署向毗連大廈發出的信件，告知擬進行的清拆工程可能影響與有利大廈的共用牆。有學者指出，該幢舊樓為藝術裝飾建築風格，更屬罕見的「單幢轉角樓」，認為美學質素相當高。

油尖旺區議員陳嘉朗昨在社交媒體上表示，收到有市民告知彌敦道190號戰前舊樓獲屋宇署批准清拆，並附有相關信件，指屋宇署於上月9日向毗連的有利大廈業主立案法團發信，告知近日批准了一份整幢彌敦道190號拆卸工程的建築圖則，擬進行的清拆工程可能影響與有利大廈的共用牆，惟通告未有詳細其他的相關資料。

香港大學建築保育副教授李浩然表示，該幢舊樓歷史價值不高、社會價值未知、但建築價值非凡，皆因其30年代風行全球的藝術裝飾建築風格，特色為簡潔優雅，強調線條與簡單三角幾何圖案，加上屬單幢轉角樓，特點是向正街方向有騎樓，向橫街方向有露台，配以30年代技術成熟的水泥鋼筋，結構穩陣之餘美學質素亦相當高。

他又補充指，唐樓多數沒太多間隔，樓上居住空間不會間房，留待業主因應需要需劃出板間房；而洋樓在建設時多數已間好客廳、睡房等。對於該幢舊樓的保育價值，李直言有條件成為一級歷史建築，因為可能是香港唯一「又有騎樓，又有露台，單幢轉角，屬於藝術裝飾風格的唐樓！」

發展局回覆指，歷史建築評級制度屬行政性質，不會影響建築物的業權、使用權、管理權及發展權，發展局文物保育專員辦事處和古物古蹟辦事處於2021年2月接獲屋宇署通報，得悉彌敦道190號業主委託的認可人士已向屋宇署呈交該地段的拆卸圖則，並就有關圖則從文物保育角度向屋宇署提供意見，並聯絡業主代表向其介紹政府為擁有歷史建築的私人業主提供的經濟誘因，以鼓勵他們保育其歷史建築，探討寓保育於發展方案，現有待業主回覆。

根據古諮會資料，該幢位於彌敦道190號的舊樓高四層，相信建於1937年之前，2018年9月獲確定為三級歷史建築。早年設地舖，上層作住宅，後來整幢樓改為商業用途。建築設計受裝飾藝術及新古典主義影響，具地區性文物價值，該樓宇1970年代起由已故大生銀行創辦人馬錦燦及其家族持有。