政Whats噏：從政都要進修　陸頌雄坦言中年孭書包有壓力

陸頌雄坦言中年先拾起書本有壓力，不過同兄弟拍住上就好好多喇！

打工仔女自我進修，政界中人亦爭相報讀清華大學高級公共管理碩士(EMPA)香港政務人才項目。其中屬同一個工會嘅議員陸頌雄同郭偉強獲得取錄，報讀前曾猶豫不決，話中年先孭起書包點都會有壓力，但兄弟拍住上就可以互相支持喇。

清華大學今朝(15日)發出擬取錄通知，陸頌雄同郭偉強成為幸運兒。陸話報讀前曾十五十六猶豫不決，同郭你一言我一語，問對方「係咪報㗎」、又回應「你報我咪報囉，驚你呀？」最終先決定孖住報名。佢話成日叫個仔溫書，對方可能會問「咁你成績點先？」嚟緊就可以「大吓佢」，話自己喺清華讀書，所謂身教重於言教，希望個仔一齊勤力讀書啊。

而郭偉強就話喺社會趨勢下，各行各業嘅打工仔都要為自己着想，定期更新專業知識。但不過議會工作繁忙，時間分配上難免傷腦筋。前離島區議員傅曉琳亦喺社交平台分享獲成功取錄嘅喜訊，仲獲得5萬元嘅新生獎學金添！

根據早前公布嘅考生名單，喺熱廚房嘅勞工及福利局副局長何啟明、創新及科技局政治助理張曼莉、民政事務局政治助理張進樂等都有報讀課程。