檢測商相達奪涉2000萬元非公開合約　醫管局：屬短期合約

政府檢測承辦商之一、被指透過社區檢測進行產品數據測試的相達生物科技有限公司，上月奪得醫院管理局一份逾2,000萬元的非公開招標合約，為員工提供快速抗原測試套裝。醫管局回應事件時僅指，相關合約屬短期合約，局方正安排公開招標，以進行長期測試。

根據醫管局網站，局方上月22日以有限度招標(Limited)方式，批出批出一份價值2,192萬元的合約，中標者為相達生物科技，並指明該合約是「符合營運要求的極度緊急需要(Extreme urgency requirement to meet operational need)」。不過，局方未有擬定合約期，僅指由生效期是當日起至完成合約所需(satisfactory fulfilment of contractual obligation)。

相達生物的快速抗原測試套裝在市面的零售價為約120元，按合約金額計算約可提供18.2萬套抗原測試，惟須檢測的前線員工有6.5萬名，即數量僅足以使用兩至三周。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲回應事件時表示，由於疫情有所紓緩，公立醫院回復疫情前水平，為保護員工有必要盡快展開測試，故以有限度招標採購，但相關合約只屬短期合約，局方正安排公開招標，以進行長期測試。