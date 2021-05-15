全港僅1.6%設C或D類食肆　飲食業倡換氣量達標可延長營業時間

港府為求「谷針」，自上月29日落實推行疫苗氣泡，食肆員工需接種疫苗來換取放寬營業限制。措施將食肆分成4類，其中營運C類或D類的食肆員工最少接種一劑，甚至兩劑疫苗以延長營業時間及每枱客人數量。食環署指，截至本周三(12日)，僅逾280間食肆登記以C類或D類營運，佔全港食肆僅約1.6%。有飲食業形容，由B類升級至C級是極之困難，他認為近日疫情緩和，冀當局可增設「B+」類營運模式，讓已符合每小時換氣量達6次的食肆也可延長堂食時間。

食環署指，截至本月12日，逾280間食肆已經登記以C或D類營運，已接種第一劑疫苗的員工約有3,390人，已接種兩劑疫苗的員工約450人，已申報因健康理由不宜接種疫苗的員工約1,350人。

稻苗學會會長黃傑龍表示，全港約有1.7萬間食肆，不足300間食肆登記做C或D類，所佔的百分比僅約1.6%，他形容該批食肆是高材生，堪比文憑試中的「5**」學生。他指，本港新冠疫苗接種率亦不足2成，要食肆所有員工都接種疫苗才能做C類或D類，形容是極高要求，需經歷漫漫長路。

黃又指，明白早前疫情嚴峻需要嚴厲的防控措施，但近日疫情放緩，認為可有限度放寬，他期望當局可在B和C增設緩衝區「B+」，讓已符合每小時換氣量達6次的食肆，即使員工沒有接種疫苗也可延長營業時間1至2小時。他補充，當局日前規定食肆須於4月30日或之前完成安裝，但僅約3成多可達到要求，故他認為讓已符合標準換氣量的食肆，可延長營業時間至11至12時，對他們生意亦有幫助。