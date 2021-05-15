華大基因職員疑誤觸原始新冠病毒株　樣本受污　料非染疫

華大基因確診職員離奇染原始新冠病毒，恐屬受污染個案。衞生防護中心指，香港大學及衞生署化驗華大基因男職員個案後，與武漢爆疫初期病毒株相似。有專家估計，患者可能接觸到病毒核酸後再觸摸鼻子，令病毒停留在鼻腔，故錯誤測出體內帶有病毒。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，港大及衞生署為早前被列作確診的29歲華大基因男文員（個案編號：11801），化驗其病毒基因排序後，發現與本地近期流行的病毒株不脗合，反而與武漢初期病毒株相似，估計患者並非染疫，而是樣本受污染。

她指，署方將與專家研究調查方向，如專家經分析後確認是污染個案，其確診編號將後補予其他確診者使用；其緊切接觸者再做一次檢測後，若證實未有染疫將可離開檢疫中心。

另有專家估計，或因病毒核酸污染其工作環境，職員手部接觸到核酸後再觸摸鼻子，令病毒停留在鼻腔，故令其檢測結果顯示為確診。

負責為該名華大基因男子檢測的安球醫學化驗所回應指，該確診樣本同一日檢測的其他樣本，均沒有驗出病毒，強調該樣本受其他樣本污染的可能性並不存在，而化驗所採用作對照的病毒株，並非完整的病毒株，該化驗所不應該是導致樣本發生任何錯誤的源頭。