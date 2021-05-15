區議員連環辭職退黨　18區民主派聯絡會議停止運作

區議員最近爆發辭職及退黨潮，最新連聲稱要推動各區議會交流的18區民主派聯絡會議亦宣布解散。聯絡會議指近日的政治形勢變化不定，各區議員需在地區投放更多精力，故決定解散聯絡會議。亦有成員坦言感到有風險，故支持解散。

各個由民主派領導的區議會主席今日(15日)舉行會議，並於會後發聲明，表示聯絡會議一直以非組織形式存在以推動各區議會的地區交流，而最近的政治形勢變化不定，各區議員需在地區投放更多精力，故聯絡會議正式停止運作。聲明又提及綜觀過去1年，各區就地區民生議題已有交流，相信聯絡會議已到功成身退之時。

當中有成員直言現時聯絡會議的作為甚少，亦曾就部分「無謂」的事情進行討論。他又提及在現今的局勢下，難免令部分成員感到有風險。事實上，聯絡會議是在去年2月成立，曾發起聯署反對《港區國安法》的實施。並在去年6月召開特別區議會大會促撤回國安法，當時被民政事務局指會議不符合《區議會條例》，並非有效會議。

至於聯絡會議前召集人，灣仔區議會主席楊雪盈及西貢區議會前主席鍾錦麟，均因民主派「35+」初選被控涉嫌違反《港區國安法》，分別正保釋候審及被還押。而現任召集人為沙田區議會副主席黃學禮。