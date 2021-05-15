公社科樣本書隨時變廢紙　通識教師：一切以官方説法作準

公民與社會發展科將於今年9月在中四級展開，現時只有課程大綱，並無具體內容。教育局承諾會提供教材及「課程及評估指引」，亦會培訓教師。不過，不少出版社已爭相推出樣本教科書，並派發予學校，期望在具體內容落實前搶佔市場。有通識教師指，由於課程尚未落實，樣本書參考價值不大，官方教材方能作準，期望政府做好把關。

漢榮書局負責人石漢基預計，由於教育局尚未有具體內容，出版社難以趕及在9月前出版新書，學校可能會先用現有通識書《今日香港》單元，待教育局補充或刪減課程內容，「就算出了新書也無用，隨時變廢紙」。

教協副會長、中學通識教師田方澤表示，目前已陸續收到出版社的公社科樣本書，但尚未處理，始終課程內容未落實，有關樣本書也未送審，將來也大機會參考官方教材，尤其現時教育界特別多投訴，教科書取材宜審慎。

培僑中學通識教師丁江浩亦表示，近月已經相繼收到齡記、明報等出版社的樣本，但同樣難以決定採用哪本書，計劃「一切以官方説法為準」。而且，目前樣本書內容也充滿爭議，例如早前「名創教育」的樣本書就引述戴耀廷「以法達義」的法治理念。丁強調，該校只會從官方的適用書目表中挑選教科書，期望政府把關，書本不會出現上述錯誤觀念。他又指，就算教科書有錯誤內容，相信專業的教師也不會照單全收。