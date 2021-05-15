昨有12人打疫苗後送院 35歲女打復必泰後暈眩及胸口不適

昨有10人接種內地及德國合研的復必泰疫苗後不適送院。

再有多人接種新冠疫苗後不適送院，政府公布，昨日(14日)有12宗送院個案，其中8人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。年齡介乎17至53歲，10人是接種內地及德國合研的復必泰疫苗，2人接種內地研發的科興疫苗。

1名35歲女子，於荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰後，出現暈眩及胸口感染的症狀，於中午12時47分送往瑪嘉烈醫院，經治療後情況穩定，需留院觀察。其他送院個案於接種疫苗後出現的症狀有胸口不適、全身無力、頭痛、右身麻痹、低血壓、高血壓、胸口痛、血管迷走神經性昏厥、左手麻痹。

政府亦公布，接種計劃開展以來，已為市民接種共約1,926,200劑新冠疫苗。當中約1,154,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約502,000名接種科興疫苗、約652,000名接種復必泰疫苗；約772,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約364,000名接種科興疫苗、約408,200名接種復必泰疫苗。