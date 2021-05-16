獲政府資助口罩廠多月拖延出糧　員工憂滯銷前景不明

新冠肺炎疫情放緩，本地口罩滯銷，不少本地廠家面臨倒閉。參與港府「本地口罩生產資助計劃」的瑞士億科近月疑多次拖糧。瑞士億科4月中向員工發通告，指未能如期出糧是因港府扣壓了3個月的款項，且口罩訂單未如期交貨予其他客戶，資金周轉困難，致公司「被迫」延遲出糧。有員工向東網報料指3月薪金拖至4月尾才全數發放，而4月薪金拖至上周五才發放。東網向瑞士億科查詢未獲回應。

政府去年在「防疫抗疫基金」下推出本地口罩生產資助計劃，資助本地生產線成立，並向獲資助生產線採購口罩，為期一年。當中獲最多資助的是瑞士億科有限公司，該公司旗下兩條生產線共獲近173萬港元資助，根據指引，資助會分4期發放，而購買口罩的款項則每月發放。由去年6月20日截至今年4月30日，瑞士億科累計供應3,800萬個口罩予港府。

瑞士億科上月13日向員工發通告，指未能如期於15日前出糧，主要原因是「政府扣壓了3個月的貨款」，公司多次追討不果，並引述政府解釋是因公司未能準時完成訂單而要作深入調查。通告又指另一遲出糧原因是其他的口罩訂單於2月及3月未能準時交予客戶，令資助無法正常周轉，稱「公司被迫延遲薪金發放，實屬無奈。」

瑞士億科本月11日又再向員工發延遲出糧通告，指上月出貨量只有預期目標的80%，嚴重影響資金回流，但承諾最遲會在本月14日發放上月工資，而管理層工資則順延一星期內發放。通告又提到上月的出貨有改善，但仍未達致績效指標要求，呼籲員工努力。

有員工表示，遲出糧情況在1月已見端倪，「早幾個月只是遲出糧幾日，但4月好嚴重，月中出一半糧，餘下一半拖至月尾才發放。」他指本月薪金又延遲發放，擔心情況惡化，「我們都要交租及交家用，遲出糧如何生活？」指不排除會求助勞工處。他又指近期本地口罩競爭愈來愈大，憂慮前景不明朗。

商務及經濟發展局回覆表示，獲資助的口罩生產線須向政府提交所需的證明文件，方可在計劃下獲得資本資助撥款和獲發放購買口罩的款項。政府已根據合約向瑞士億科有限公司的兩條生產線發放首兩期的資本資助撥款。被問到港府是否有延遲發放款項，當局僅稱政府一直根據合約條款，在審核有關生產線提交的證明文件後，向生產線發放購買口罩的款項。

至於獲資助的公司拖糧會否違反合約條款，商經局僅指所有公司均有責任確保其運作符合所有適用法例，包括勞工法例，準時向其僱員發放薪金。僱員如遇薪金拖欠問題，可向勞工處尋求協助。