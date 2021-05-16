遊人蜂擁河背水塘打卡　村民不滿交通公廁淪陷

近年掀起行山熱，一些隱世景點，例如河背水塘因其優美景色而廣受歡迎，但山腳下的河背村卻投訴人滿為患，村民不但出行困難，更面對公廁衞生問題。河背村村長指，村內公廁問題歸咎於食物環境衞生署的失職，署方4至5年前將村內較大型的旱廁公廁拆遷後，僅以兩個流動廁所替代，翻新及重置工程緩慢，令村內欠缺廁所，加上日益增加的遊客使用次數，導致問題惡化，批評署方「官僚做法，拖得就拖」！

坐落於元朗八鄉的河背水塘，有「港版嵐山」之稱的竹林隧道美景，每逢周末大批行山人士紛紛前往打卡，但山腳下的河背村卻苦不堪言，村民投訴大量遊人為該村帶來嚴重的交通及衞生問題。河背村村長范開宏表示，該村共有1000人，常住人口亦有500人，該村多年前向小巴公司申請一條專線小巴來往該村及元朗市中心，接載村民出入，由於河背村是站頭，故以往村民一般不用等便可上車。

但近年受疫情影響，大批遊人發掘出河背水塘這隱世景點，紛紛趕至打卡，乘搭該專線小巴出入。該村小巴站長期排起長龍，村民須等一個半小時才能上車。有村民認為小巴為村民而設，因而不忿搶先上車，而正在排隊的遊人則認爲村民插隊，故不時發生糾紛。

河背村村民不但面對出行困難，且面對公廁廁格少，令村內環境衞生堪憂等問題。范開宏投訴原本該村有一個較大型的旱廁公廁，分別提供3格男女廁格，但由於該廁位位於私人土地上，食環署4至5年前將其遷拆，並答應會在政府土地上重建，惟多年過去，至今只在該村重置了2個流動太陽能廁所作代替。

范開宏曾多次去信食環署查問重置村內公廁的進度，但部門卻一直拖延，重置工程未見開工。他指出，日漸增多的遊人令公廁使用需求增加，僅兩格流動太陽能廁所根本無法應付需求，長期發出惡臭，衞生情況令人憂慮，批評食環署嚴重失職，促請盡快正視問題。

食環署發言人指河背村旱廁座落於私人土地，去年中按諮詢結果拆除河背村旱廁。相關部門現正就選址興建沖水式公廁進行可行性研究。

發言人又稱，該署於2020年起於河背村口放置兩所太陽能臨時廁所供市民使用，並由承辦商提供每日一次的清潔服務。現時臨時廁所在假日時最高的使用量大概為每日400人次。該署會按實際使用情況，考慮增設廁所服務員，以保持該廁所的潔淨情況。