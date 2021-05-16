國安法生效後凍結資產約4億元　執法部門6年間充公18億黑錢

保安局日前引用《港區國安法》賦予的權力凍結壹傳媒黎智英的資產，涉款超過3億元，連同去年7至12月，即實施《港區國安法》後，警方國家安全處曾引用合適的香港法例凍結有關銀行戶口結餘共約6,500萬港元計，已有約4億港元資金遭凍結。除此之外，警方去年亦凍結了超過2.6億港元打擊洗黑錢活動的資產，截斷可能被用作犯案用途的資金鏈。

警方發言人表示，去年實施《港區國安法》後，警方國家安全處在7至12月凍結了相關銀行戶口內的6,500萬港元，有關調查及行動細節，警方不會公開。

至於其他凍結資產的行動，過去3年主要涉洗黑錢而被凍結的資金，2018年曾錄得超過78.7億港元，2019年則超過1.6億港元，去年則逾2.6億港元。

未實施《港區國安法》前，警方及海關主要以《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒（追討得益）條例》等法例調查懷疑非法資產，繼而進行凍結甚至充公，保安局局長去年曾透露，2014至2019年間，有總值約18億元的可疑資產被凍結並隨後獲法庭頒令充公。

被凍結的資產，大部分屬於因指明罪行而被拘捕或控告的人士，該等罪行包括販賣毒品、製造毒品、綁架、以欺騙手段取得財產、盜竊、協助未獲授權進境者來港及清洗黑錢等等。被凍結的資產，可以包括現金、銀行存款、證券、公司股權、房地產、車輛、遊艇、珠寶及公司等等。