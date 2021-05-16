東方日報A1：壹傳媒乾塘　《蘋果》內亂傳7.1收檔

涉違反《港區國安法》及欺詐等多宗罪、已被裁定非法集結罪成的壹傳媒黎智英，日前遭保安局凍結資產超過3億元，旗下壹傳媒資金流已亮紅燈。據該公司年報顯示，截至去年9月底，僅餘約兩億元銀行結存及現金，昨日又聲稱這筆款項可用9至10個月，即最快下月底便耗盡。而該公司員工開支每月高達7,000萬元，現時股東貸款及融資之門已近全封，「乾塘」危機勢迫在眉睫！眼見公司資金無以為繼，《蘋果日報》員工近日紛紛要求公司先遣散僱員免被拖糧，但管理層拒絕，內部出現辭職「跳船」潮，有員工形容近期「幾乎日日都有人走」。有評論員表示，《蘋果》誨淫誨盜，以假新聞煽動仇恨，已引起政府高層及執法部門關注，不排除7月1日前後遭取締。

壹傳媒多年來虧損不斷，最近連續5個半財政年度均錄得虧損，累蝕逾20億元；過去10年來，更累計虧損28億元，據《蘋果》早前報道，截至去年9月底，壹傳媒的受限制銀行結存、已抵押銀行存款和銀行結存及現金，僅約兩億元，《蘋果》日前報道稱「這筆兩億多的現金可維持集團營運9至10個月。」自去年9月底計起，上述資金只夠《蘋果》運作至下月底。

《蘋果》一大水喉是黎智英在2018年至2020年，4度與壹傳媒簽訂的協議，提供最多7.56億元的免抵押、免息貸款。截至去年9月底，壹傳媒已提取了5億元貸款使用，帳面只剩2.56億元，隨着黎氏資產遭凍結，若無新的股東貸款投入，壹傳媒資金流亦無以為繼。即使該公司仍有銀行融資另一水喉，作用亦有限，因其可使用銀行融資合計3.175億元，但已動用的融資高達2.981億元，意味該筆可提取的融資僅餘1,940萬元。

按壹傳媒在上半財年的員工成本總額4.21億元計算，每月該集團員工支出已逾7,000萬元，即使用盡最後的銀行貸款，也不夠出一個月糧。何況壹傳媒長期入不敷支，於上半財年虧損達1.44億元，即每月須「燒錢」逾2,400萬元，過去還能靠股東貸款及銀行融資苦苦支撐，現在已陷山窮水盡之境。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強接受報章訪問時指出，港府日前只是凍結了黎智英的個人資產，《蘋果》仍然可以如常運作，但事件勢影響不少員工信心，甚至辭職。

陳分析指，政府高層早前已表明，本港尚有大量制度有待完善，包括教育、傳媒和公務員等的培訓與管理，而《蘋果》作為香港最反共的報章，未來可以預料到。他強調，從目前香港的政治氛圍來看，不排除港府在7月1日前後會取締《蘋果》。

《蘋果》軍心不穩早在去年甚至更早已出現，近期傳出7‧1前被取締的消息後，內部早已人心惶惶，早前已有中層員工離職「跳船」。壹傳媒管理層上周二曾召開員工大會，望穩住形勢，但稱現時沒有疏散員工的方案，若公司遭取締或無法繼續運作，會按勞工法例賠償。

消息人士透露，管理層之言無法安慰員工，不少人擔心公司一旦倒閉會被拖糧及失去多年的年資金額，寧願提早離開，有《蘋果》中人形容：「幾乎日日都有人走喇」。

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