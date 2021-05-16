變種病毒暫未在社區廣泛爆發　張建宗：不能讓疫情反彈

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，政務司司長張建宗今日(16日)在網誌上表示，在疫情趨穩之際，絕不能再讓它反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」。他又指，雖然今次的變種病毒個案暫未於社區廣泛爆發，但不能掉以輕心。

在抗疫方面，政府繼續採取各種措施，當中包括要求全港外籍家庭傭工於本月15至30日期間接受第二次強制檢測，以及涉及變異病毒株的大廈居民須接受更頻密的檢測。而在第一階段「疫苗氣泡」下的社交距離措施，會延續14天至本月26日，包括繼續維持適用於餐飲業務處所和表列處所的限制及規定，以及有關羣組聚集和佩戴口罩的要求。另外，全港學校於本月24日起全面恢復半天面授課堂。

張建宗又提到，考慮到疫情及本港廣播機構面對嚴峻的經營環境，政府上周宣布破例斥資購入東京奧運的電視播映權，並交由本地五間持有電視牌照的廣播機構播放，確保香港市民可以通過電視免費看到東京奧運會廣泛的直播，特別是香港運動員參與的所有賽事。