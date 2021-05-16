警尖沙咀設路障查車　拘12人涉販毒酒駕等包括3假難民

警方西九龍總區警察機動部隊、西九龍衝鋒隊及西九龍總區交通部執行及管制組人員，於昨晚(15日)展開代號「星軌」的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用有關的罪案，於尖沙咀區內多個地點設立路障檢查站截查可疑車輛。

行動中，警員共拘捕12人，包括9名本地男子及3名非華裔男子，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「醉酒行為不檢」及「外出時未有攜帶身份證明文件」。

據了解，被捕的3名非華裔男子分別為2名印度籍及1名越南籍，3人均持「行街紙」留港。此外，警方經調查後亦發現有被捕男子另涉嫌違反法庭保釋條件、逾期繳交交通罰款及因一宗傷人案而被警方通緝。

警員在行動中共檢獲約6克懷疑可卡因及1克懷疑氯胺酮，市值共約值9千元，涉及毒品的案件分別交由油尖警區刑事調查隊及尖沙咀分區行動及支援小隊跟進。

另外，警員亦發現2輛懷疑非法改裝私家車，涉事車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗，案件交由西九龍總區交通部執行及管制組跟進。警方會繼續加強執法行動打擊相關罪行，以防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。