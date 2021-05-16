壹傳媒黎智英服刑1個月　兄長及兩兒子沉默探監

壹傳媒黎智英官司纏身，當中包括前年8月18日及8月31日的兩宗未經批准集結案，上月16日被判囚14個月，又被控欺詐罪及違反《港區國安法》等。黎今日(16日)已在赤柱監獄服刑滿1個月。黎的兄長及兩名兒子今早到場探監，兩子到場時均未有發言。

黎智英兩名兒子今早先後到達赤柱監獄，其大兒子黎見恩早上8時許手持紙袋到場，於等候進入赤柱監獄期間默默看書；另一名兒子黎耀恩則於約半小時後到達，全程未有發言。黎智英兄長亦有前往探監，三人約10時45分一同離開。

由於現時黎智英為定罪在囚人士，因此親友每月只有兩次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。保安局日前(14日)運用《港區國安法》第43條凍結黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，其中前議員陳志全的友人於8時許到達赤柱監獄，逗留約2小時後離開；而前議員岑敖暉的妻子則約9時抵達赤柱監獄。