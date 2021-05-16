本港再現不明源頭病例　陳肇始籲打針否則難通關

本港相隔一周再出現不明源頭的本地新冠肺炎確診個案，食物及衞生局局長陳肇始今日(16日)於電台節目表示非常擔心，會做多幾層追蹤，並呼籲市民盡快接種新冠疫苗，強調打針是最好的抗疫方法。她說，香港若沒有建立穩固的免疫屏障，難與內地及外地商討放寬出行或通關安排。

台灣疫情反彈，陳肇始表示，港府已要求從台灣抵港人士由家居檢疫轉為到指定酒店檢疫14日，且須於抵港第16及19日接受檢測。被問到澳門將台灣入境人士的檢疫期延長至21日，何以港府僅14日，她指衞生防護中心會密切監察有關情況，不排除適時再收緊安排。內地疫情方面，她指安徽省近日出現本土確診個案，港府會因應內地不同地方疫情及風險，適時調整「回港易」措施。

另外，港府將為部分行業及機構，安排上門接種新冠疫苗服務，她指當局仍在研究細節，衞生署會為外展私家醫生提供指引，讓醫生到不同團體及機構協助市民打針，港府亦會與六大慈善團體商討，安排團體轄下員工或成員打針。她又引述有慈善團體容許員工打針後，可因應情況有一至兩日假期休息。

對於竹篙灣檢疫中心膳食被投訴太差，甚至引致食物中毒事件，陳指當局已更換新的食物供應商，會吸取經驗，選擇供應商時除了考慮價錢，亦會留意食物質素，涉事供應商已被食環署檢控。早前有獲准提早離開的檢疫人士遲遲未收到離營通知，她解釋，檢疫令屬法律文件，解除檢疫令需時查證，政府會改善電腦系統及溝通安排。對於檢疫中心網絡差問題，她指會處理跟進，例如向檢疫人士提供Wi-Fi及更大流量的數據卡。

此外，政府檢測承辦商「華大基因」1名29歲男職員(個案編號：11801)於本月7日確診，陳回應指，衞生防護中心已證實該職員並非確診個案，當局將嚴肅跟進調查，並要求衞生署檢視整體情況，同時已要求「華大基因」提交事件整體情況的報告，待當局收取相關報告後，會再向公眾交代。