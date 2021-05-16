支聯會不回應口號涉違國安法　蔡耀昌：獄中續悼念六四

今年是六四事件32周年，支聯會4名成員今早(16日)舉行「六四長跑」。該會政綱及口號被指涉嫌違反《港區國安法》，支聯會秘書蔡耀昌僅表示，該會面對愈來愈多壓力及各方挑釁，故不會逐一回應，但質疑部分挑釁者的背景，同時，他指在未來仍會堅持「平反八九民運」，並以合法、和平及理性方式爭取。

有案在身的蔡耀昌早前被控10.1組織及參與未經批准集結，案件明日(17日)開審，被問及會否認罪時，他稱已透過代表律師向法庭表示會認罪，但法庭的判決難以預計，對於或被即時還押及判監，他已做好心理及工作上的準備，會坦然面對，並指在現時嚴峻環境下，需留有空間應付其他法律訴訟及民間工作，坦言已有「幾手準備」。

他續稱支聯會方面現時已有共識，將更謹慎做每一步工作以保留實力，希望信念可繼續穩步走下去。對於今次或成為他短期內最後一次六四長跑，他指一定會繼續堅持信念，表明即使在監獄中，仍會繼續悼念六四。

支聯會4名成員今早由維多利亞公園出發，跑至終點中聯辦。起跑前他們高呼口號「平反六四，愈走愈近」，但未有提及「結束一黨專政」。他們指今日在禁聚令的規限下，無奈只有4人作代表進行長跑，不過今年有預先準備，除了舉行實體長跑外，亦有進行「網上跑」召集，已報名的人士會在5月不同時間，以同樣路線進行長跑，部分跑手更已完成。

另外，支聯會已向警方提出在本月30日舉行六四遊行，及在6月4日當晚舉辦燭光集會。蔡表示，原本獲警方通知在本周四(20日)討論遊行及集會，惟後來改為只討論本月30日的遊行。至於有關六四集會則被安排在下周二(25日)於另一個警署討論，但無法評估最後的結果。他續指該會有研究不同情況的後備方案，並希望警方考慮港人權利及自由，作符合法律及人權保障的決定。