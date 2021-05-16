創樣中心助設計師投產時裝　冀再打響「香港製造」品牌

製衣業曾是本港出口額最大的產業，但隨着整個製造業北移，本地辦房(即製衣廠)亦所剩無幾。製衣業訓練局2年前成建立創樣中心，為時裝設計師提供服裝造辦服務，至少惠及50名本地設計師；同時提供服裝技術課程及工作坊，其中工作坊至少已舉辦36個，累計約400人報讀。

時裝設計師冼美玉擁有自家品牌，經常來創樣中心製作服裝樣品，她形容樣品如同示範單位，是買家會否購入的關鍵。冼亦大讚中心師傅縫紉經驗豐富，經常給予一些很好的意見，如衣服應在何處開鈕門、加帶，都能幫助她達到想要的效果。

創樣中心亦設服裝技術課程，課程涵蓋西裝製作、量裁紙樣，以至使用3D服裝設計軟件製作虛擬服裝等；另有各類技術工作坊，推廣可持續服裝概念。製衣業訓練局課程總監李書雲說，課程旨在啟發設計師的創造力。藝術創作人梁楚茵從工作坊獲得啟發，把傳統長衫改為寬尾，她認為新設計可令長衫平常化，年輕人可上班穿着。

創樣中心督導委員會主席鍾國斌說，設計師剛起步時，產量不大，難找生產商，相信中心在生產上可為設計師提供幫助，協助他們開拓市場。日後可考慮聘請本地工人協助生產，幫助本地就業，如能再次打響「香港製造」品牌，整個發展空間將會很大。