食衞局指人手短缺致專科輪候時間長　須靠免試引入海外醫生紓困

本港公立醫院醫護人手短缺，食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）於網誌表示，醫生短缺令專科輪候時間相當長，形容「極不理想」，尤其需求極殷切的專科，如內科、眼科和矯形及創傷外科的例行類別個案，輪候時間均超過100星期，指情況不可接受。她強調放寬海外醫生來港執業有迫切性，將修訂《醫生註冊條例》讓符合特定條件的海外醫生免考執業試在港行醫，會盡快向立法會提交條例草案審議。

陳肇始表示，香港人均醫生比例遠遠落後於其他先進經濟體，每1,000名人口僅有2名醫生，遠低於新加坡(2.5名)、日本(2.5名)、美國(2.6名)、英國(3.0名)和澳洲(3.8名)。根據早前進行的「醫療人力推算2020」，醫生人手到2030及2040年，分別會短缺1,610名和1,949名。專科及準專科醫生人手方面，醫管局和衞生署今年分別欠缺660名和49名專科醫生和準專科醫生，2030年及2040年的短缺人數分別為800名和51名，以及960名和51名。

她指醫生短缺是專科服務輪候時間長的主要原因，除了多個公立醫院專科輪候時間長，衞生署兒童體能及智力測驗服務有10個專科醫生空缺，空缺率為40%。今年只有約60%的新症可以在6個月內完成兒童體能智力評估，遠遠低於90%的目標。

她指港府已積極培育本地醫生人手，正考慮在下一個教資會3年撥款期進一步增加醫科生學額，但非本地培訓醫生卻大幅下降，1991-2000年間，共有2,224名非本地培訓醫生在港註冊，佔同期在港新註冊醫生人數4,950名的45%；2001-2010年間只有366名非本地培訓醫生在港註冊，佔同期新註冊醫生人數3,470名的10.5%。2011-2020年有396名非本地培訓醫生在港註冊，佔同期人數3,687名的11%。她指數字及比例雖然有所上升，但遠較過往為低，追不上短缺速度。