陳茂波料失業率顯著下降　構建香港為大灣區綠色金融中心

市民期望疫情改善以帶動經濟，財政司司長陳茂波今日(16日)發表網誌指，本港首季經濟增長略為向上修訂至7.9%，顯示反彈動力偏強，結束持續六季的收縮，隨着經濟及疫情持續改善，預期最新失業率及就業不足率，將進一步顯著下降。他指，就業市場能否持續改善，甚至拉動薪酬回升，很大程度視乎疫情是否進一步有效受控。他呼籲市民積極接種疫苗，使經濟及就業市場能持續好轉。

陳茂波指，綠色未來是經濟持續增長的重要一環，可提供更多就業機會，而香港致力推動減排，努力實現於2050年前達致碳中和的目標。陳茂波指，自己在過去數份預算案大力推動香港綠色和可持續金融的發展，構建香港成為大灣區綠色金融中心，而去年在香港安排和發行的綠色債券及貸款總額達120億美元，當中內地的發行機構佔60%。

他指，今年預算案中提出全新的「綠色和可持續金融資助計劃」，上周正式啟動，受到業界普遍歡迎，相信有助吸引更多債券發行人和借款人，使用香港的融資平台和專業服務，令香港綠色金融活動更趨蓬勃。

陳表示，計劃涵蓋各類相關產品，包括綠色和可持續債券及貸款，今年預算案亦擴大「政府綠色債券計劃」規模，借款上限提升一倍至2,000億港元，未來5年可因應市場情況，再發行合共約1755億港元等值的綠色債券。他重申，政府計劃發行綠色零售債券，讓市民直接參與綠色金融，募集的資金將撥入基本工程儲備基金，確保工程項目不因其他公共財政考慮而受到阻延。

陳指，多個監管機構和政府部門去年底組成「綠色和可持續金融跨機構督導小組」，制訂6個策略方向及5個短期目標，加強金融業跨界別的協調與合作。策略包括風險管理，確保金融機構妥善管理氣候風險，將氣候因素納入營運決策及能力建設，督導小組正籌建跨界別的綠色和可持續金融協作平台。