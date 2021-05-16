警冚尖沙咀無牌樓上吧　拘男負責人9男女酒客

警方油尖警區反三合會行動組警員於今日(16日)凌晨約3時30分突擊巡查漆咸道南115號一個單位，成功搗破一間懷疑無牌樓上酒吧，並拘捕10男女(19至41歲)。

被捕人士包括一名姓張(19歲)酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反「停業令」，而場內另外4男5女(19至41歲)則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，警方亦已向他們發出違反「禁聚令」的定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲約258罐啤酒，總市值約2,100港元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，近日更有變種病毒襲港，其中一大播疫漏洞正正是有不法分子非法經營賭檔、無牌樓上吧等聚眾場地。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。