市建局年内展開公用排水系統勘測工程　涉款1億元助300幢樓宇

政府以10億港元設立「樓宇排水系統維修資助計劃」，鼓勵業主維修和優化樓宇公用地方的渠管。市區重建局行政總監韋志成今日(16日)發表網誌，指計劃於本月1日開始接受申請，至今收到近150個電話查詢。另外，計劃預計今年協助300幢合資格樓宇展開公用排水系統勘測或維修工程，涉及的資助額大約1億港元，而目前已有大約100幢大廈參與第一輪和第二輪的樓宇更新大行動2.0計劃。

其中一宗位於九龍城、樓齡57年的舊樓個案，於2018年參加「行動2.0」，並同時申請排水系統維修計劃。該樓宇法團主席鄺女士說，為整幢樓宇進行大維修，工程費用一般都以百萬元計，縱使每戶自住業主在「行動2.0」得到資助，但每戶仍要攤分為數不少的工程費用。不過，由於其樓宇合資格參與排水系統維修計劃，樓宇在「行動2.0」所得的津貼，可撥在公用地方工程內其他需要進行的維修項目，變相令工程所得的政府資助津貼有所增加，進一步紓緩業主的經濟壓力。

韋志成解釋，排水系統的維修責任，視乎公契條款，一般可依據發生問題的管道，屬公用或個別單位使用而區分。目前不少舊樓內有不少單位改建成劏房，業主未經法團同意而加建廁所和排污分支喉管，私自接駁至垂直公用排水管。樓宇若進行排水系統維修工程，便會一併處理所有鋪設在外牆的渠管，增加工程費用。

他續稱，劏房單位所加建的分支候管的數量，與沒有改建的住宅單位(一般只有2至3條分支喉管接駁至公用排水管的集水斗)比較，會有很大差距。由於資助工程費用8成，餘下由每戶業主攤分，或會出現每戶業主因更換分支喉管的數目不同，而出現分歧，法團必須從中協調。

另一項需要法團與業主達成共識的，是有關排水系統的改善和優化方案。業主籌組樓宇維修工程時，除了更換已破損的渠管，更可考慮採用更高設計標準的排水系統，例如以密封式排水管道，取代開放式的廢水斗收集廢水，減低污水排進水斗時濺起水花，引致病毒經空氣散播的風險，或為公用排水管加入防止低層單位出現污水倒灌的排水設計等。