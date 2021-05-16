羅致光指勞工處須履行《港區國安法》　加強監管職工會

勞工及福利局局長羅致光今日(16日)在網誌中，談及勞工處須履行《港區國安法》的責任，表明《港區國安法》部分條文中提及的「社會團體」包括職工會，勞工處會加強相關的教育、宣傳、監督及管理，處方有責任根據掌握的資訊作主動跟進，若發現職工會涉違反條例，不排除會取消其職工會登記。

羅致光在網誌中提到，勞工處須配合政府整體的策略和工作，擬定相應措施，促進職工會理事及職員對國家安全概念及相關規定的認識。就監督及管理方面，則與勞工處執行《職工會條例》有關，若個別職工會涉違反條例，職工會登記局會跟進，視乎跟進結果，不排除會取消該職工會的登記。而職工會登記局的跟進工作，不一定在收到投訴時才展開，處方亦有責任根據掌握的資訊，主動跟進。

羅亦提到，近年出現「海嘯式」新職工會登記潮，勞工處於2020年收到的新職工會登記申請共有4289宗，期間完成的新職工會登記有495宗，較過往4年平均數目急升20倍至62倍不等。與此同時，今年4月當局收到64宗撤回申請，已佔2020年總數的25%。羅形容，這申請「海嘯」前所未見，為職工會登記局帶來非常沉重壓力；而已登記職工會數字由2019年底的917個，到2020年底已急升54%至1410個，職工會登記局執行《職工會條例》的工作需全面提升，以確保所有職工會遵守條例。

另外，就外傭政策及支援工作，羅表示，現時本港外傭數目雖由40萬下降至約37萬，但據政府統計處的人口推算，長遠而言，外傭人數會因應需求增加而逐步上升至逾60萬。當局去年9月已在勞工處增加人手成立專責外傭科，處理外傭政策及相關事宜，以及加強對外傭和僱主的支援。在過往的疫情中，外傭科負起多項有關外傭防疫的政策支援、宣傳、教育、推動病毒檢測等工作。

他又說，任期內外訪7次，有2次均與外傭有關，今年原定到訪緬甸開拓外傭來源，以及到訪菲律賓，就保障在港菲傭的工作互相交流，惟因疫情，未能實現。