未打針須每兩周檢測　政府「強烈鼓勵」前線公務員接種疫苗

政府月底起實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，凡在執法、視察及調查職務中與市民有頻繁及密切接觸的人員，若未接種疫苗，便須每兩周接受一次「鼻腔和咽喉合併拭子」檢測。政府「強烈鼓勵」前線公務員接種疫苗，而警方則稱，十分鼓勵人員自願參與疫苗接種計劃，正全力配合有關安排。

公務員事務局表示，由本月31日起，政府會為特定組別的前線公務員實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排。各局及部門會制訂一份前線人員名單，涵蓋定期履行執法、視察及調查職務中與市民有頻繁及密切接觸的人員，或需參與高風險工作的政府僱員，並強烈鼓勵他們接種疫苗。當局指有關安排是為了保障前線人員健康，並確保他們不因執行職務而成為新感染群組的源頭。

前線人員接種首劑疫苗，並提供接種紀錄後，可獲豁免定期檢測。因身體狀況不宜接種疫苗，或有計劃但尚未接種疫苗的前線人員，必須每兩周進行一次「鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試」。不論前線與否，各局及部門亦應繼續鼓勵所有政府僱員接種疫苗。

警方表示，十分鼓勵人員自願參與疫苗接種計劃，保障員工個人及他們服務的市民健康和履行公民義務。警方全力配合政府有關「以接種疫苗取代定期檢測」安排，以便進一步保障前線人員的健康。