高血壓患者一半不知得病　衞生署仍籲穩定人士可打針

自新冠疫苗接種計劃開展以來，高血壓人士應否打針成為爭議，當局亦一直未有清晰指引予市民衡量自己能否接種疫苗，僅呼籲市民可求醫檢查身體狀況。明日（17日）是世界高血壓日，衞生署指2014/15年度人口健康調查結果顯示，香港15至84歲人士的高血壓患病率為27.7%，當中約一半並不察覺患病。該署指除非有禁忌症，臨床狀況穩定的高血壓病患者應接種疫苗。

衞生署表示，高血壓患者出現嚴重病情或死於新冠肺炎風險會較沒有患上高血壓的人士為高，呼籲臨床狀況穩定的高血壓病患者打針，市民亦可諮詢家庭醫生。至於何謂高血壓，該署指就成年人而言，高血壓是指收縮壓（上壓）持續處於140毫米水銀柱或以上，或舒張壓（下壓）持續處於90毫米水銀柱或以上。

該署表示，高血壓是指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高水平。若高血壓患者得不到治療或血壓控制欠理想，動脈和主要身體器官可能會受到破壞，引致冠心病、中風、動脈瘤、視網膜血管病變和腎衰竭等嚴重併發症，令患者提早死亡或自理能力顯著降低。僅小部分患者會有頭痛、頭暈和氣促等迹象，很多時沒有明顯病徵。患者初次出現的徵狀，可能已經是心絞痛或昏迷。