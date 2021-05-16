中環百人烈日下輪候檢測　有外傭穿紅衣抗議港府歧視

早前因應有外傭感染變種新冠病毒，政府規定外傭要進行第1次強制檢測，惟變種病毒株的潛伏期較長，早前屬同一群組的數名染疫者於感染後，曾多次到訪外傭聚集地，故政府再要求外傭需於本月15日至30日期間，進行第2次強制檢測。東網記者今日(16日)到中環遮打花園增設予外傭使用的流動採樣站視察，在烈日當空之下，酷熱天氣警告生效下，現場高峰時期人龍約有100人，有外傭表示因擔心檢測人數太多，特地提早3小時到達現場等候，又批評政府做法不公，不應只檢測外傭，而非外傭及僱主一家一同檢測，更有外傭因應外傭組織呼籲而身穿紅衣，抗議港府指定外傭強檢是歧視行為。

外傭Elvira Cruz指強制檢測可以接受，但認為政府不應強制要求，應按外傭個人意願較好，故她響應外傭組織呼籲身穿紅衣，抗議港府指定外傭強檢是歧視行為，又指如要強制檢測，應連同僱主一家一同檢測。對於現場輪候需時，她擔心輪候人數過多，因而提早在今早7時已到現場等候。被問及有否接種新冠疫苗，她稱自己屬過敏體質而無法接種，又大讚僱主沒有強迫她接種，認為接種疫苗前需審慎考慮。

另一外傭Lai Porras亦認同強制檢測有歧視含義，她批評僱主一家或其他港人亦有到訪不同地方，但當局卻只針對外傭要求進行強制檢測，並強調她很清楚自己沒有染疫，身體非常健康，不想進行強制檢測。對於接種疫苗，她則指最近有31歲外傭接種疫苗後抽搐暈倒送院，令她對疫苗信心大減，其僱主亦不鼓勵其接種。

而外傭Angelita Macarilay則認為強制檢測安排是為外傭個人健康着想，加上假日較空閒，故不介意於假期時間排隊檢測。被問及有否接種疫苗，她嘆謂趕不及接種第2劑疫苗以免除強檢，但現時已接種第1劑疫苗，並稱如往後外傭要進行第3次強檢，相信可以接種疫苗來免除檢測。