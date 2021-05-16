政府賣地隨行就市　截標當天早上定出底價

政府每年都會公布年度賣地表，列出下一個財政年度可供推售的住宅及商業用地，同時會預先公布來季的賣地計劃。發展局局長黃偉綸今(16日)發表網誌稱，政府一直有一套客觀的賣地機制，並邀請地政總署副署長慕容漢簡介賣地機制及流程。

慕容漢說，地政總署專責掌管香港所有土地行政事務，涵蓋批地、撥地、估價和徵用土地等。在賣地方面，土地拍賣和公開招標都是慣常採用的賣地方式。以今年3月為例，地政總署就以招標方式出售古洞北／粉嶺北新發展區首幅住宅用地，並於4月公布招標結果。

慕容漢續稱，以公開招標方式出售政府用地，流程相對簡單。地政總署首先擬備賣地章程，詳細列出土地用途、發展參數、其他限制及要求，然後在憲報刊登投標方法及截標日期。所有合資格的標書會呈交中央投標委員會考慮，若然出價達至或高於底價，會按價高者得原則盡快批出土地，一般可在數天內公布結果。在完成交易後，亦會不具名公布所有餘下標書的投標金額。

賣地屬「隨行就市」，在出售土地時會訂定底價要求，所有地皮必須達到底價才會出售。按現時機制，地政總署的估價小組會於截標當天的早上定出底價。評估時會以地皮的市場價值為基礎，並參考市場上土地物業成交及各項影響市況的因素，包括經濟環境、市場現況及對前景的看法、建築成本的最新變化等來釐定底價。

慕容漢指每幅土地的價值不盡相同，但都是源於地盤在發展後的樓面所帶來的收入，收益多與少則視乎地盤在城規要求、《建築物條例》及地契條款的規範下可容許的發展用途及發展規模。當中亦會因地盤的地點、附近配套設施及基建等，以及物業市道的供求情況而異。