第二輪「N無津貼」月底截止　新申請宜以郵寄遞交

港府透過關愛基金推出第二輪俗稱N無津貼的「非公屋、非綜援低收入住戶生活津貼」，將於本月31日截止申請。

關愛基金秘書處指出，曾受惠於首輪津貼的住戶，會收到確認符合受惠資格通知信，住戶須於本月31日前將通知信內的回條，交回以往協助其提交申請的服務單位或關愛基金秘書處。若住戶情況有變，如有合資格的新成員、需轉換指定申請人等，秘書處會在收到回條後，安排住戶遞交另一份專用表格。

而新申請住戶則可郵寄或親身把申請表及所需文件副本，交到就近居住地區協助推行N無人士津貼的服務單位。鑑於部分服務單位會因應疫情調整服務時間，該處建議新申請人以郵寄方式遞交申請，若然需前往遞交，亦宜事前致電查詢。

今次一筆過「N無津貼」中，按住戶人數的津貼金額為1人住戶4500港元、2人住戶9000港元、3人住戶12500港元、4人住戶為14500港元，以及5人或以上住戶為15500港元。申請者須為香港居民，租住私樓、工業大廈、商業大廈、民政事務總署單身人士宿舍、寮屋等臨時房屋的人或無家者。惟外傭及申請來港時已確定有足夠經濟能力在港生活均不包括在內。

申請者需留意，計劃設入息上限及租金上限，1人住戶入息上限為15100港元、2人住戶為22000港元、3人住戶26800港元、4人住戶為33500港元，5人住戶為36900港元，以及6人或以上住戶為40800港元，而租金上限則為入息上限的一半。