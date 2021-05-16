體育專員料東京奧運大機會如期舉辦　40名本港運動員出戰

民政事務局體育專員楊德強表示，據港府了解，東京奧運相當大機會如期舉行，國際奧委會及東京奧組委均期望奧運可如期舉行，故本港運動員將按原定計劃備戰。他又說，政府購入東京奧運播映權是非常例外，電視台會確保所有本港運動員出戰的賽事均獲轉播。

楊德強指出，本港運動員已於27個奧運項目中，取得30多個參賽資格，約40名運動員預料最後可出戰奧運，港府收到國際奧委會詳細指引後，會再與體育學院商討，如何讓運動員在安全情況下參賽。

至於政府購入東京奧運播映權，楊解釋，經濟環境受疫情嚴重影響，商業機構因轉播費而卻步，故政府評估各項因素後決定介入，情況是非常例外。至於政府日後會否再有相同做法，他相信商業機構在疫情後，對轉播費、製作費，以及廣告收益等會再有新評估，期望各方以務實、合理態度處理日後情況。

楊又稱，電視台將成立團隊，分工聯合採訪，確保所有本港運動員出戰的賽事獲轉播。他指政府數年前曾推算，港台需投資數以千萬元計成本，才有足夠儀器及人手轉播大型體育賽事，故未有安排港台轉播奧運。