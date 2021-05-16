失業率高企　政黨辦培訓計劃　助專上學生「疫」市求職

香港在過去近一年半受到疫情影響，重創經濟，失業率高企。有政黨為準備畢業大學生及大專生未來投身職場作準備，舉辦職前培訓計劃，涵蓋金融、銀行、地產及零售等多個行業，讓學生裝備自己增強競爭力。

學生畢業後踏入社會，要面對重重挑戰和難關。有見及此，有政黨今日(16日)公布設立「青創未來計劃」，希望藉此協助大學生及大專生，在職前盡早適應社會，透過一系列職前培訓及實習機會，協助學生確立未來發展方向，盡早了解未來前路已作出準備。

相關計劃超過150個實習崗位，涵蓋金融、銀行、地產，工程、通訊及零售等，不單止有實習機會，還會安排多項培訓課程，包括職前培訓、經濟講座、名人交流及國情教育等，亦會舉辦內地實習及海外交流等，而這次活動參與企業機構多達12間，有不同崗位可讓學生參與體驗，

參與計劃由今日（16日）開始到6月3號，接受大學生及大專生網上報名，被抽選學生會安排面試，其後會在7至8月期間到實習單位進行實習，而會在9月後，會進行實習分享會、通過考核後，會安排海外和內地交流，亦有就業指導。