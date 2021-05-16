逾65%受訪者撐起底刑事化　團體倡設敏感個資類別保障私隱

前年的社會事件中，有紀律部隊人員及家屬遭起底。

香港前年(2019年)發生反對修訂逃犯條例風波，期間「起底」行為屢見不鮮，甚至有政府高層及紀律部隊人員遭公開個人及其家屬資料，引發社會對私隱安全疑慮，港府日前向立法會提交文件，修訂《個人資料(私隱)條例》以打擊侵犯個人資料私隱行為。有團體今日(16日)公布1項調查顯示，逾65%受訪市民支持將「起底」行為定為刑事罪行，同時逾半人支持電話卡實名登記制。惟有市民及專家擔心現行私隱制度未臻完善，個人資料未必能有效保障個人私隱安全，故協會呼籲港府參考外國做法，完善現有《私隱條例》，包括加入「敏感個人資料」類別，規定只在特定情況下容許處理。

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」早前以「大數據時代下保障個人私隱」作研究，報告以4項議題作切入探討《私隱條例》的不足，包括「安心出行」、智慧燈柱及閉路電視、「起底」及電話卡實名制，並就議題訪問了808名15至65歲市民。調查顯示，雖有65.5%受訪者支持將「起底」行為刑事化，但報告引述專家意見指，擔心相關修例賦予執法部門過多權力，影響本港網絡自由甚至記者查冊。另外，有52.3%受訪者支持推行電話卡實名登記制，但同時有41.8%人則反對，有專家指出，本港防止資料外竊的規管相對其他地區落後，電訊商未必有足夠資源處理所得資料，以確保不會外洩。

報告提及的「安心出行」及智慧燈柱等，收集市民出行資料措施所帶來的安全隱憂，包括現時《私隱條例》對個人資料的定義較歐盟和其他地區狹窄，未有涵蓋位置資料等可能辨識個人身份的資料，亦沒有規管資料保留時限。

針對各種私隱危機及制度漏洞，團體認為港府應優先修訂《私隱條例》，例如把位置資料及實時監察片段納入「敏感個人資料」類別，規定在特定情況下才可處理，並加入問責原則，規定資料使用者必須為高私隱風險項目進行資料保障影響評估，並由私隱專員公署負責審批認證。

此外，政府亦應為「起底」受害人設2層投訴處理程序，提供法庭外的調解機制，並為網上內容營運者設立「先通知、後移除」制度以保障其權益。同時，團體認為政府亦可研究為初創企業設「科技監管沙盒」的可能性，考慮豁免《私隱條例》的罰則以減低企業營運成本。至於電話卡實名制，則應待私隱保障制度完善後再推行。